Empresa teria 20 funcionários dedicados a construir um sistema para concorrer diretamente com o Google

SÃO PAULO – O Facebook está fazendo um mecanismo de buscas? É o que diz a Businessweek. O Facebook teria um time de 20 engenheiros, liderados por Lars Rasmussen, ex-programador do Google, dedicados à construir um motor de busca e concorrer diretamente com o gigante.

O jornal diz ter ouvido duas fontes. A ideia sera aproveitar o conteúdo gerado pelos usuários do Facebook – as atualizações de status, as opções ‘curtir’, os links compartilhados – que hoje permanecem alheios à ferramenta de busca mais usada no mundo.

A reportagem começa com a descrição de uma foto postada por Mark Zuckerberg, que mostra sua mesa de trabalho e, ao fundo, um monitor com o site do Facebook aberto. No alto, uma desconhecida caixa de buscas branca. Foi o que levantou a dúvida: seria um mecanismo de busca?

O Google é o maior indexador da web, mas demorou para sociabilizar seus resultados de busca. A mudança mais siginficativa aconteceu no ano passado, com a criação de sua rede social, o Google+, e mais tarde a integração da rede com os resultados de busca. O Google “Search, Plus Your World” permite que o usuário adicione conteúdo personalizado e posts de seus contatos nos resultados de suas buscas, que ficam personalizadas.

O Facebook, ao que indicam os rumores, está seguindo o caminho contrário. É uma ferramenta essencialmente social, que só existe por conta do que é compartilhado internamente, e bastante fechada em si própria. Não precisou estar integrada à busca do Google para crescer. E, agora, quer fazer em seu próprio conteúdo social o que o Google fez com a internet há alguns anos. Seria uma entrada triungal em um mercado de US$ 15 bilhões.

Com a busca, quem gosta de hambúrguer poderia procurar, por exemplo, onde é que seus amigos têm frequentado ou curtido. Seria a tal da bolha da internet cada vez mais fechada – o usuário ficaria mais e mais próximo de seus próprios interesses, e mais fechado a seus próprios círculos.

A foto que provocou os rumores. Foi postada no perfil de Zuckerberg no Facebook

Hoje o Google controla 67% do mercado de buscas dos EUA. Seus algoritmos indexam um trilhão de páginas da web. Já o Facebook nunca se preocupou em organizar suas informações – até agora. Rasmussen, que veio do Google, ajudou a desenvolver o Google maps e o Wave. Foi para o Facebook em 2010.

O Mashable tentou falar com o Facebook, que diz “não comentar rumores”. Segundo a Businessweek, o Facebook prefere permanecer calado após o IPO.