A consultoria Hitwise divulgou uma pesquisa nesta segunda-feira que coloca o Facebook como o maior site dos Estados Unidos, muito por causa de um pico acessos que a rede fundada por Mark Zuckerberg teve nos meses de fevereiro e março.

No período analisado, a rede social foi acessada por 7,07% dos americanos, contra 7,03% do Google. O e-mail do Yahoo (3,8%) e sua homepage (3,67%) ocupam, respectivamente, o terceiro e o quarto lugar.

Essa é a primeira pesquisa da Hitwise, uma das maiores companhias de pesquisa em web do mundo, a colocar o Facebook no topo. Para a Comscore, o Google é a única página capaz de atingir 81% da população – contra 53% de penetração do Facebook.