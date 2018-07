Nova estratégia de vendas de anúncios inclui monitorar hábitos dos usuários em outros sites e na vida real

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Facebook começou a permitir que anunciantes tenham acesso aos dados de seus mais de 900 milhões de usuários. E-mail, número de telefone e hábitos de navegação em outros sites da web estão disponíveis para que as empresas direcionem suas ações de marketing.

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

A própria empresa tem criado anúncios que identificam o usuário e aparecem em outros sites e plataformas, incluindo aplicativos e dispositivos móveis.

Segundo o Wall Street Journal, o Facebook pretende estudar as relações entre os hábitos online e os de consumo no mundo offline, tendo como base seus arquivos repletos de informações de localização, preferências e amizades que os cadastrados no site disponibilizam voluntariamente. As novas iniciativas serviriam para aplacar as pressões dos seus investidores para que a rede social tenha maior participação no mercado de anúncios digitais.

Defensores da privacidade online se mostraram preocupados com a novidade, mas o Facebook alega que tudo está sendo feito “de uma maneira que respeita a privacidade de seus usuários”, segundo Gokul Rajaram, responsável pela área de anúncios, em entrevista ao jornal americano. Em eventos de publicidade, o Facebook anunciou o novo produto, mas ressaltou que os anunciantes não têm acesso às informações individuais de pessoas específicas.

Empresas privadas com dados públicos. Parece, porém, que as garantias da empresa californiana não são suficientes para dissipar as suspeitas. Na semana passada, relata o WSJ, o Centro de Privacidade da Informação Eletrônica (EPIC, na sigla em inglês) registrou uma reclamação formal contra o Facebook na Comissão Federal de Comércio (Federal Trade Comission) dos EUA. Para David Jacobs, conselheiro da entidade, a rede social “mudou as regras” ao cruzar o comportamento online com a vida real das pessoas e isso “é um problema”.

Isso violaria um compromisso firmado pelo Facebook de avisar e pedir autorização aos usuários antes de compartilhar dados pessoais com terceiros. Os bons resultados de empresas que usam os novos serviços indicam que esse será o caminho escolhido, apesar dos possíveis questões a respeito da privacidade.

A empresa de venda de calçados online Shoebuy conseguiu um retorno sete vezes maior que o investido nos anúncios, segundo dados da empresa, que não revelou o quanto investiu.