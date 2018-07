FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Instagram foi a rede social com mais rápido crescimento entre os adultos americanos que usam a internet ao longo do ano passado, indica um estudo divulgado hoje pelo instituto de pesquisa Pew Research.

O número de adultos que acessam a rede social cresceu 9% em 2014, o que significa que 26% dos adultos americanos estão no site de compartilhamento de fotos. O número supera o dos concorrentes Pinterest (que cresceu 7% no período), LinkedIn (6%) e Twitter (5%).

Outro ponto que chama a atenção na pesquisa é o resultado do Facebook: a rede social não registrou nenhum crescimento no último ano e se manteve estável com uma base de 71% dos adultos online dos EUA. Por outro lado, a rede está ganhando popularidade entre os mais velhos. Pela primeira vez mais da metade dos adultos com mais de 65 anos estão no Facebook (56%).

Jovens adultos e engajamento

Quando o recorte da pesquisa muda para o número de jovens adultos usuários de redes sociais (pessoas entre 19 e 29 anos), o Instagram, mais uma vez, sai na frente. O estudo mostra que 53% dos jovens adultos usam o aplicativo de compartilhamento de fotos. O LinkedIn também registrou números expressivos nesse segmento e a participação da plataforma entre usuários que estão na faculdade alcançou 50%.

Na análise sobre engajamento o Twitter saiu perdendo, registrando uma queda de 10% – a pesquisa indica que 36% dos usuários usam a plataforma diariamente. Já o Facebook registrou números expressivos. 70% da base de usuários de adultos se engaja com o site diariamente, ante 63% no ano anterior.

Apesar do Facebook se manter como rede social mais popular, os números do Pew Research demonstram que os americanos estão diversificando. 52 % dos adultos online agora usam duas ou mais sites de redes sociais.

Disputa

Em dezembro, o Instagram anunciou ter atingido a marca de 300 milhões de usuários ativos, superando o Twitter, que possui 284 milhões de usuários ativos.

A comparação entre as redes fez um dos fundadores do Twitter reagir. Evan Willians declarou à revista Fortune que contrapor as duas empresas é como comparar maças com laranjas. “O Twitter é uma rede de informação em tempo real (…) Se isso é o que está acontecendo, então eu não me importo se o Instagram tem mais pessoas olhando para as suas fotos bonitas”, afirmou.