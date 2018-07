Facebook para iPhone chega a versão 3.0

O aplicativo que permite aos usuários do Facebook interagirem com a rede social a partir de seus iPhones é o software mais popular da iTunes Store. Não é surpresa que sua nova versão, lançada ontem (27), tenha rapidamente se tornado um dos assuntos mais discutidos da noite no Twitter e no próprio Facebook.

