Serviço permite aos usuários comprar produtos físicos pela própria rede social e enviá-los aos amigos

LOS ANGELES – O Facebook estreou nesta quinta-feira, 27, nos Estados Unidos, um novo serviço de venda de presentes, o que representa um passo adiante da empresa de Mark Zuckerberg em sua tentativa de convencer Wall Street de que é um bom investimento.

FOTO: Divulgação

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Os usuários poderão comprar os “Gifts”, como foi chamado este novo aplicativo da rede social, de forma gradual e em primeiro lugar nos EUA, segundo informou o Facebook em comunicado disponível em sua página.

O aplicativo se transformará em mais uma opção disponível no perfil dos usuários do Facebook, que poderão comprar um produto real, como cartões de presente, bichos de pelúcia, doces e roupas, entre outros, e enviá-los como presente para alguém. Atualmente, a rede social conta com mais de cem estabelecimentos cadastrados no serviço nos EUA.

Desde sua saída na bolsa, em maio, as ações do Facebook caíram mais de 50% e os analistas observam com incerteza a capacidade da companhia de conseguir transformar em lucro uma rede social com mais de 800 milhões de usuários.

O aplicativo de presentes simboliza a aposta mais clara do Facebook por estabelecer sua própria rede comercial e o situa em concorrência direta com os gigantes de compra e venda pela internet Amazon e eBay.

/EFE