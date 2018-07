Internautas dos Estados Unidos já estão passando mais tempo socializando no Facebook do que buscando informações no Google, de acordo com dados dos pesquisadores da consultoria ComScore.

Em agosto, as pessoas passaram um total de 41,1 milhões de minutos no Facebook, disse a ComScore nesta quinta-feira, 9, cerca de 9,9% do tempo que passam na internet. O número superou os 39,8 milhões de minutos, ou 9,6% do tempo total de navegação, que as pessoas passam em todos os sites do Google juntos, incluindo o YouTube, o Gmail, o Google News e outros sites de conteúdo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os internautas norte-americanos também passaram 37,7 milhões de minutos nos sites do Yahoo, ou 9,1% do seu tempo conectado, colocando a empresa em terceiro lugar em termos de tempo de navegação. Em julho, o Facebook havia ultrapassado o Yahoo pela primeira vez, de acordo com os dados da empresa de monitoramento de tráfego.

Em agosto do ano passado, os internautas passavam menos de 5% do seu tempo online no Facebook, e quase a mesma proporção nos sites do Google e 12% nos sites do Yahoo. Há 2 anos, o Facebook representava menos de 2% do total do tempo gasto na internet nos Estados Unidos. O Google, menos de 4% e o Yahoo, pouco acima de 12%.

De fato, há uma flexibilidade nas estimativas, que são baseadas em uma combinação de relatórios sobre 2 milhões de usuário ao redor do mundo e servidores de hospedagem de sites. Mas o tempo gasto publicando fotos, atualizando as mensagens de status e batendo o olho nas notícias sugeridas pelos amigos cresceram a ponto de rivalizar com qualquer outro hábito na internet.

(ASSOCIATED PRESS)