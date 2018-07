Facebook ficou fora do ar na tarde da quarta-feira. FOTO: Reprodução Facebook ficou fora do ar na tarde da quarta-feira. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Facebook passou por instabilidades na tarde desta quarta-feira, 3. O site da rede social ficou fora do ar desde cerca de 16 horas e 20 minutos, mas a falha foi resolvida por volta das 17 horas.

Ao tentar entrar no site, o usuário era redirecionado para uma tela de aviso como a que é exibida acima. A empresa afirma que está trabalhando para que tudo volte ao normal assim que possível.

A falha também foi confirmada pelo site Down for Everyone or Just Me? (“caiu para mim ou para todo mundo”, em tradução literal)”, que costuma informar se determinados endereços de internet estão com problemas.