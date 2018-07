SÃO PAULO – Vive acontecendo com quem usa conexão móvel: você passa vários minutos escrevendo um texto caprichado no Facebook enquanto está na rua e, na hora de postar, o 3G fica sem sinal e você acaba ficando com preguiça de tentar publicar de novo o que pensou. “Seus problemas acabaram!”.

A partir de agora, quem usa dispositivos móveis com o sistema iOS poderá criar posts enquanto estiver offline e publicá-los no Facebook. O sistema do app terá a capacidade de armazenar o que você escreveu e, assim que seu celular ou tablet conseguir se conectar a uma rede (3G, 4G ou WiFi), as publicações serão feitas.

Outra novidade interessante é a de que será possível revisar quais publicações aparecerão nos textos relacionados, quando você publica um link em seus posts. Além disso, em aparelhos mais antigos, o feed de notícias foi otimizado e ficou mais rápido. Para baixar, basta ir até a App Store.