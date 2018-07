Com novo recurso do app de música da rede social, agora dá para ver e ouvir as músicas que seus amigos estão escutando

SÃO PAULO – Desde quando Mark Zuckerberg anunciou as alterações que o Facebook sofreria a partir de setembro, os usuários americanos esperam pela ferramenta que permitiria ouvir a mesma música que seus amigos pela rede social. Essa novidade se tornou realidade nesta quinta-feira, 12, mas deve funcionar apenas nos Estados Unidos, onde operam serviços de streaming como Spotify e Rdio.

—-

As informações sobre as músicas que os amigos estão ouvindo aparece na lista para chat, à direita. Quando o usuário clica na música específica, uma nova caixa se abre com a opção para “Ouvir com” (veja abaixo). A partir disso, surge uma caixa de chat à parte para todos os amigos que estejam escutando a música selecionada.

Segundo o designer de produtos do Facebook, Alexandre Roche, a novidade deve começar a aparecer gradualmente durante as próximas semanas.

—-

Leia mais:

