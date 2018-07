Usuários podem pagar para que publicações apareçam no topo do feed de notícias dos amigos

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 3, o Facebook lançou nos Estados Unidos a ferramenta de promover publicações pessoais entre os usuários da rede social, ainda em fase de testes.

Com a função “Promover posts”, o usuário, mediante pagamento de uma taxa, faz com que a publicação escolhida vá para o topo da timeline de seus amigos, aumentando sua visibilidade e a probabilidade de que mais pessoas a visualizem. De acordo com uma fonte ouvida pelo site The Verge, o custo inicial por post será de US$ 7.

“Algumas vezes, algum amigo pode não notar a sua publicação, especialmente se um grande número amigos dele estiver postando frequentemente e o seu post não estiver próximo ao topo de seu feed de notícias”, escreveu Abhishek Doshi, engenheiro de software do Facebook, em um comunicado.

“Quando você promove um post – seja de fotos de casamento, um bazar de quintal ou uma grande notícia – você o coloca em posição mais alta no feed, para que seja mais provável que seus amigos e assinantes o visualizem”, completou. Podem utilizar a ferramenta pessoas com menos de 5 mil amigos e assinantes.

Ao promover seu post, o usuário pode também saber quantas pessoas visualizaram sua publicação, como já ocorre em páginas. No entanto, o Facebook não especifica por quanto tempo um post promovido fica no topo da página de seus amigos, embora haja indicações de que, uma vez que um contato visualize o seu post, ele será tratado como uma publicação comum e entrará no esquema costumeiro da timeline.

Em maio, a empresa lançou a função “Promover Posts” para páginas, ou seja, contas de empresas e entidades públicas e privadas. Assim, muitas marcas têm utilizado a ferramenta como um artifício para alcançar maior visibilidade dentro da rede social. Ainda em maio, a função para perfis pessoais foi lançada para testes na Nova Zelândia, e desde então em cerca de outros 20 países, até chegar aos Estados Unidos. A funcionalidade ainda não está disponível no Brasil.

A ferramenta vem como mais uma alternativa de monetarização da rede social, uma vez que o desempenho de suas ações na bolsa tem ficado aquém do esperado. Na semana passada, a empresa lançou, também nos Estados Unidos, um serviço de compra de presentes por meio da rede social.