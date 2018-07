Facebook permite URLs com o nome dos internautas

Já nesta quarta-feira, você poderá registrar domínios com o seu nome no Facebook, seguindo o modelo www.facebook.com Como a rede social é a que conta com o maior número na web de usuários cadastrados (200 milhões), isso promete gerar uma corrida desenfreada atrás dos endereços, que poderão ser cadastrados por apenas uma pessoa.

10/06/2009 | 21h10

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo