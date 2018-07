A empresa de Zuckerberg estaria interessada em entrar no mercado de navegadores móveis, diz site

SÃO PAULO – A Opera Software, companhia norueguesa dona dos populares navegadores Opera Mini e Mobile, para aparelhos móveis e desktop, estaria prestes a ser comprada pelo Facebook. A informação é do Pocket-lint.

Segundo fonte anônima, a rede de US$ 104 bilhões teria interesse na negociação para acelerar sua entrada na disputa de mercado dos navegadores, como Microsoft, Google, Apple e, recentemente, o Yahoo!. Além disso, usaria a tradição da Opera para desenvolver uma solução para a veiculação de anúncios em smartphones e tablets, a fim de aumentar sua receita e acalmar os ânimos de investidores.

Outra fonte próxima à Opera disse ao site The Next Web que a empresa está se comunicando com potenciais compradores. Os líderes da companhia, atualmente listada no mercado de ações de Oslo, estariam considerando torná-la parte de uma grande conglomerado privado ou público em vez de tentar manter o crescimento dos negócios de forma independente.

Capital para investimento. O IPO Facebook rendeu à companhia de Zuckerberg cerca de US$ 16 bilhões. A empresa deve agora usar parte desse capital para incorporar novas tecnologias e adquirir novas empresas. Assim, possuir seu próprio browser com dados de mercado dos usuários, independentemente de estarem ou não logados no site do Facebook, seria uma maneira de fortalecer a rede social e acirrar sua disputa de mercado com o Google. Além disso, a empresa valorizaria sua renda com publicidade e, consequentemente, suas ações.

Cerca de 270 milhões de pessoas usam os navegadores da Opera a cada mês, segundo a própria companhia. Mais de 168 milhões usaram o navegador Opera Mini em março de 2012, tornando a empresa responsável por 22,86% do mercado de navegadores móveis.