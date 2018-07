A empresa dona de tecnologia de reconhecimento facial se negou a comentar a existência de negociações

WASHINGTON – O Facebook está interessado na compra da empresa de reconhecimento facial israelense “Face.com“, informou nesta segunda-feira o blog de tecnologia Cnet.

Segundo a fonte, a empresa fundada por Mark Zuckerberg estaria disposta a pagar entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões.

A companhia israelense já desenvolveu um aplicativo de reconhecimento facial para o Facebook denominado “Photos Tagger”, que permite a seus membros escanear fotos de amigos para buscar imagens online e etiquetá-las automaticamente.

Para se especializar no mercado de fotografia digital, o Facebook anunciou recentemente a compra do Instagram, um aplicativo para fotografias de smartphones por US$ 1 bilhão.

Por enquanto, o executivo-chefe do Face.com, Gil Hirsch, se limitou a dizer em comunicado que “não tem notícias a anunciar”.

O Facebook completou na sexta-feira passada sua primeira semana com ações em negociação no mercado de Wall Street, após se transformar na terceira maior oferta pública de venda de ações de uma empresa americana na história, mas alguns analistas a qualificaram de fiasco pela perda de valor das ações ao longo da semana.

