NOVA YORK – O Facebook está intensificando seus esforços para colocar no mercado um celular próprio em 2013, segundo informações publicadas pelo New York Times nesta segunda-feira, 28.

O jornal afirma que o Facebook, que está buscando métodos para aumentar as receitas geradas no mercado de internet móvel, continua trabalhando no projeto “Buffy”, um smartphone que utilizaria o sistema operacional Android para integrar outros serviços próprios, como revelou no ano passado o blog All Things Digital, do Wall Street Journal.

Para isso, a empresa estaria contratando engenheiros que já trabalharam para a Apple. O Facebook “já contratou mais de seis engenheiros de computação e de materiais que trabalharam com o iPhone e um que trabalhou com o iPad”, afirmou o jornal, sem citar suas fontes.

Um dos funcionários da rede social ouvidos pela reportagem afirma que o cofundador e CEO Mark Zuckerberg “se preocupa que, caso o Facebook não crie um telefone móvel em um futuro próximo, não será mais do que uma aplicação entre muitas outras em plataformas de dispositivos portáteis”.

O Facebook não comentou a reportagem.

Outro rumor levantado na semana passada sobre o Facebook falava da intenção da empresa de comprar o navegador Opera para poder contar com seu próprio browser para dispositivos portáteis.

