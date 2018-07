O plano de Mark Zuckerberg para o Facebook: ‘dar a todos o melhor jornal pessoal do mundo’

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Facebook estaria trabalhando em uma nova estratégia para competir com outras redes sociais, principalmente o Twitter.

FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Segundo reportagem do Wall Street Journal, o Facebook tem um projeto para permitir a incorporação de hashtags na rede social.

As hashtags funcionam como tópicos que indexam conteúdo e permitem ao usuário visualizar tudo o que está sendo dito sobre um mesmo assunto. A palavra ou frase é precedida do símbolo “#”. Por exemplo: #papafrancisco foi uma hashtag bastante usada nos comentários sobre o Conclave que elegeu o novo papa ontem.

Mais que um recurso para organizar informações, a hashtag funciona também como uma forma de expressão criativa dos usuários.

O recurso foi popularizado no Twitter há cinco anos e também funciona no Instagram. Lembrando que a rede social de compartilhamento de fotos foi comprada pelo Facebook no ano passado.

A reportagem do Wall Street Journal diz que, segundo fontes, não está claro há quanto tempo o Facebook trabalha no projeto das hashtags, nem mesmo se o lançamento está perto.

O objetivo do Facebook, segundo o jornal, seria competir com o Twitter pela atenção dos usuários, principalmente os que usam smartphones. E claro, conseguir mais verba de anunciantes. Além disso, poderia significar uma mudança no perfil da rede em direção ao segmento que o Twitter faz melhor: repercussão de notícias em tempo real.

Isso estaria relacionado aos últimos movimentos da rede social de Mark Zuckerberg. Neste ano, foi lançada a busca social e, recentemente, o novo feed de notícias que, segundo o fundador do Faceboook, pretender “dar a todos o melhor jornal pessoal do mundo”.

O Facebook gerou US$ 4,3 bilhões em receita publicitária no ano passado, segundo a empresa de pesquisa eMarketer. Enquanto isso, espera-se que o Twitter levante US$ 500 milhões com publicidade neste ano. Apesar da diferença de valores, a Facebook estaria preocupado com o engajamento que as hashtags geram para o Twitter. Segundo o microblog, no mês passado, metade dos 52 comerciais de TV que foram ao ar durante o Super Bowl incluíam uma hashtag de referência.