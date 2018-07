Ações do Facebook subiram 7,6%. FOTO: Reuters Ações do Facebook subiram 7,6%. FOTO: Reuters

BANGALORE – As ações do Facebook atingiram máxima recorde nesta quinta-feira, após um aumento da receita com publicidade em dispositivos móveis ajudar a maior rede social do mundo a superar estimativas de analistas para os resultados trimestrais.

Os papéis chegaram a subir 7,6%, a US$ 76,74, mais cedo, na máxima do pregão.

Neste preço, o valor de mercado do Facebook está pouco aquém de US$ 200 bilhões, colocando a empresa em posição de superar a IBM como a quarta maior empresa de tecnologia listada nos Estados Unidos.

As maiores são Apple, Google e Microsoft.

Ao menos 27 corretoras elevaram seus preços-alvos para a ação em até US$ 15, para uma máxima de US$ 100.

Com sua ação a US$ 100, o Facebook teria valor de mercado de mais de US$ 250 bilhões.

O Facebook divulgou na véspera que a receita com publicidade em aparelhos móveis cresceu 151% no segundo trimestre, correspondendo a 62% da receita com anúncios.

