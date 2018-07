??? Canal de TV americano afirma que a rede social deve abrir seu capital na bolsa ainda este ano

NOVA YORK – O Facebook deve entrar com o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre outubro e novembro, informou a rede de TV americana CNBC nesta segunda-feira, 13. A operação pode avaliar a rede social como valendo até mais de US$ 100 bilhões, segundo o canal.

A venda das ações deve ocorrer, provavelmente, no primeiro trimestre de 2012, e o banco Goldman Sachs parece posicionado para ser o coordenador-líder do IPO para o Facebook.

Ansiedade. No mês passado, o CEO Mark Zuckerberg classificou uma possível IPO como “inevitável”, mas não comentou as informações da CNBC. De todas as novas empresas de tecnologia do Vale do Silício que ainda mantém o capital privado, a abertura na bolsa mais aguardada é a do Facebook, que vem sistematicamente sendo avaliado em cifras cada vez mais altas.

Se a avaliação em US$ 100 bilhões se confirmar, a IPO do Facebook será a maior da história – superando em quatro vezes a do Google em 1994, de US$ 23 bilhões.

Tamanho otimismo dos investidores em relação ao valor de mercado da rede social vem aumentando o temor de uma bolha no mercado de tecnologia. Em maio, o LinkedIn lançou sua IPO, o que valorizou a empresa em aproximadamente US$ 7 milhões. No começo deste mês, o site de compras coletivas Groupon apresentou os documentos necessários para a IPO a fim de reunir US$ 75 milhões, o que aument0u ainda mais o medo da chamada bolha tecnológica.

