A entidade espanhola de defesa dos consumidores (Facua) pediu nesta segunda-feira, 18, à Agência Espanhol de Proteção de Dados (Aepd) que investigue a violação das normas de privacidade do Facebook por meio dos jogos e aplicativos da rede social, denunciada por uma reportagem do jornal Wall Street Journal.

Segundo o jornal norte-americado, dez dos aplicativos mais populares do Facebook transmitiram a 25 anunciantes e outras empresa dados como nomes dos usuários e, em alguns casos, dos seus amigos na rede social, incluindo os nomes daquelas pessoas que haviam configurado seus perfis como confidenciais.

Seis dos aplicativos são da empresa Zynga: FarmVille (com 59,4 milhões de usuários no mundo), Texas HoldEm (36,3 milhões), FrontierVille (30,6 milhões), Café World (21,9 milhões), Mafia Wars (21,9 milhões) e Treasure Isle (15,3 milhões). Os outros são Phrases (43,4 milhões), Causes (26,7 milhões), Quiz Planet (16,5 milhões) e IHeart (14 milhões).

A Facua solicitou à Aepd que, dentro das suas atribuições, “abra uma investigação para esclarecer as dimensões do que ocorreu”.

Em um comunicado, a associação de consumidores afirma que, se houve violação da Lei de Proteção de Dados, a Aepd deveria aplicar sanções contra o Facebook e as empresas que cederam ilegalmente os dados confidenciais dos usuários.

“O vazamento de dados privados deve ter duras consequências para as empresas envolvidas, e os governos de todos os países onde o Facebook opera deveriam adotar medidas para proteger os direitos dos usuários”, adverte a Facua.

Segundo a organização de consumidores, se o Facebook ou as empresas que operam dentro da rede social têm práticas reprováveis, “a Aepd pode se limitar a pedir uma mudança de hábitos”.

“Se elas descumprem a legislação vigente de proteção de dados, devem ser aplicadas multas proporcionais à gravidade do caso e ao número de usuários afetados.”

Para a Facua, a autorregulamentação empresarial é insuficiente e, se forem detectados abusos que não estejam “claramente proibidos pela legislação”, a Agência Espanhola de Proteção de Dados “deve trabalhar em um melhora da norma vigente para a realidade da internet”.

/ EFE