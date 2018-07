Das empresas de tecnologia do Vale do Silício, Facebook pode ser dono da maior arrecadação na bolsa de valores

Registro do encontro do presidente dos EUA, Barack Obama, e Mark Zuckerberg, dono do Facebook. FOTO: Reprodução/NYT

SÃO FRANCISCO – O Facebook pretende captar até US$ 12 bilhões na maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa do Vale do Silício, superando os IPOs de empresas como o Google e concedendo à maior rede social do mundo um valor de mercado próximo ao da Amazon.

A rede social fundada há oito anos como um projeto conduzido no dormitório de Mark Zuckerberg em Harvard precificou seu IPO entre US$ 28 e US$ 35 por ação nesta quinta-feira, 3, o que equivale a uma avaliação de até US$ 95,9 bilhões.

Se lotes adicionais e suplementares forem exercidos, a companhia pode captar próximo de US$ 13,6 bilhões, de acordo com um prospecto divulgado nesta quinta-feira.

Espera-se que a demanda pelo IPO seja grande, embora alguns tenham expressado preocupação com o crescimento a longo prazo da rede social.

Na semana passada, o Facebook registrou a primeira queda em sua receita em pelo menos dois anos, em um sinal de que o crescimento da rede social pode estar sofrendo desaceleração conforme a empresa se prepara para abrir o capital. Seu papel deve começar a ser negociado em uma semana ou duas.

O Facebook, que planeja listar sua ação no Nasdaq sob a sigla “FB”, começará a se reunir com investidores na segunda-feira.

