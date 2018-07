Em resposta a processo sobre patentes movido pelo Yahoo, Facebook também entra com ação contra a rival

SÃO FRANCISCO – O Facebook está processando o Yahoo de volta por infração de patentes. A empresa apresentou sua própria ofensiva legal contra o rival nesta terça-feira, 3, de acordo com um documento da corte. O Facebook acusa o Yahoo de infringir 10 de suas patentes, a maioria relacionada a serviços de redes sociais.

A ação, registrada em uma corte federal de São Francisco, vem em resposta a um processo movido pelo Yahoo contra o Facebook por violação de patentes no mês passado. Um porta-voz do Yahoo não foi encontrado imediatamente para comentar o caso.

O Facebook, a maior rede social do mundo, está se preparando para uma oferta inicial pública de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderia elevar o valor da empresa para até US$ 100 bilhões.

Segundo os documentos do processo judicial, serviços do Yahoo como o sistema de compartilhamento de fotos Flickr – com seu stream de fotos e outras funções de acompanhamento de atividades – infringem uma patente do Facebook relacionada à função de lista de últimas atualizações em uma rede social.

O conselheiro geral do Facebook Ted Ullyot afirmou que a empresa indicou que iria se defender vigorosamente contra o processo do Yahoo. “Se estamos reclamando patentes próprias, fazemos isso em resposta à decisão míope do Yahoo de atacar um de seus parceiros e priorizar o litígio em vez da inovação”, disse em nota.

O Yahoo acusou a rede social de violar 10 de suas patentes, incluindo algumas sobre tecnologia de publicidade online.

