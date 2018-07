Um site em que milhões de pessoas passam mais de quatro horas diárias é um negócio lucrativo, certo? Ainda não se sabe. Diferente de outros gigantes tarimbados, o Facebook ainda não entrou para a bolsa – pelo menos por enquanto.

Quanto mais crescem os números do site, mais se ouriçam os possíveis interessados em comprar o novo gigante. O mercado está em polvorosa. No final de 2007, a Microsoft comprou 1,6% do Facebook por suntuosos US$ 240 milhões – ou seja, fazendo as contas, Bill Gates inflou o preço do site de Mark Zuckerberg para US$ 15 bilhões. Na semana passada, a empresa russa Digital Sky Technologies acertou a compra de 3,5% do Facebook – a empresa já havia comprado em maio US$ 100 milhões em ações dos funcionários.

Não se sabe, ainda, quanto realmente vale o Facebook. Mas já faz um bom tempo que o valor do site de relacionamentos passou para a casa dos seis dígitos – a última avaliação, com base na oferta da Digital Sky Technologies, foi de US$ 6,5 bilhões.

Por isso, a consultoria americana The Motley Fool questiona qual gigante da tecnologia foi mais “estúpido” ao negociar a compra e venda de redes sociais. Em primeiro lugar está o Yahoo!: a empresa quase comprou o Facebook em 2006 por US$ 1 bilhão, mas não fechou o negócio. Em segundo lugar vem o Google, por ter investido no Orkut (que não alcançou projeção global), seguido pela Time Warner (AOL) por ter comprado no ano passado o desconhecido Bebo por US$ 850 milhões, e a News Corp, que comprou o MySpace em 2006 por US$ 580 milhões.