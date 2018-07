O Facebook quer chegar a 1 bilhão de usuários no ano que vem. É o que acredita Mark Zuckerberg, fundador da maior rede social do planeta, em um discurso no Festival de Publicidade de Cannes, na França.

“Esse ano não há como chegarmos nessa marca, mas no ano que vem é quase certeza que teremos 1 bilhão de usuários”, disse Zuckerberg. Após, em outra entrevista, o CEO do Facebook disse que o crescimento do site já não é de 3% por semana, mas “continua em um bom ritmo”.

Zuckerberg citou a Rússia como um local onde o site deve crescer muito, já que o Facebook tem apenas 1 milhão de usuários russos – número pequeno se lembrarmos a população daquele país e o fato de a rede social ter 400 milhões de perfis. Ele também afirmou que as pessoas de países fora dos Estados Unidos estão começando a encontrar amigos reais no Facebook, o que ajuda a popularização da rede social.