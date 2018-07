SÃO PAULO – No futuro, além de ver as fotos das férias dos seus amigos na linha do tempo do Facebook, você também poderá vivenciar um pouco da experiência do seu amigo em um local como se estivesse lá, com ele. Para isso, vai precisar apenas de um óculos de realidade virtual.

Esse foi o futuro anunciado por Chris Cox, chefe de desenvolvimento de produtos da rede social, na conferência Code/Media, do site de tecnologia Re/Code, nos EUA.

Cox falou pela primeira vez sobre o trabalho que o Facebook vem desenvolvendo no campo da realidade virtual, após ter adquirido a Oculus VR, empresa desenvolvedora dos óculos de realidade virtual Oculus Rift, por US$ 2 bilhões no ano passado.

Segundo ele, a rede social já está desenvolvendo vários aplicativos de realidade virtual para aumentar o compartilhamento de conteúdos no site, e que os usuários da rede, assim como celebridades, também poderão desenvolver seus próprios conteúdos para serem enviados e vivenciados por outras pessoas por meio do Oculus Rift. “Vocês desenvolverão conteúdo. A Beyoncé também”, disse.

Quando questionado sobre quando esses aplicativos serão lançados, Cox disse que eles ainda devem demorar um pouco para chegar ao mercado, sem especificar quando, alegando que ainda vai demorar para todas as pessoas terem óculos de realidade virtual em casa.