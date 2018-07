Ferramenta usa tecnologia de reconhecimento de imagem. FOTO: REUTERS Ferramenta usa tecnologia de reconhecimento de imagem. FOTO: REUTERS

O Facebook quer te ajudar a não postar fotos que depois você talvez se arrependa. Ou pelo menos te lembrar que aquela foto bêbado no final da balada, por exemplo, ficará disponível para toda a sua rede, inclusive para o seu chefe e seus familiares.

O supervisor do laboratório de inteligência artificial (IA) do Facebook, Yann LeCun, disse em entrevista a Wired que quer construir um assistente digital para reconhecer fotos embaraçosas e pedir uma confirmação do usuário para colocá-la online. E não é apenas uma sugestão. LeCun, que também é pesquisador na Universidade de Nova York, está trabalhando na parte inicial do assistente digital.

O desenvolvimento da ferramenta consiste em criar uma tecnologia de reconhecimento de imagem que consegue diferenciar entre sua foto bêbado ou sóbrio, por exemplo. Isso é feito através de uma forma de IA chamada “deep learning” (algo como aprendizagem profunda, em tradução livre), que hoje é usada para reconhecer amigos quando você marca uma foto.

“Imagine que você tenha um assistente digital inteligente que pode mediar a interação com seus amigos e seu conteúdo com o Facebook”, diz LeCun. Muitos imaginam que máquinas dizendo o que fazer ou não é uma proposta ruim, mas o pesquisador acredita que a mudança daria maior controle sobre a sua identidade online.

LeCun também pensa em outras ferramentas com base no reconhecimento de imagem, como um aviso do Facebook quando alguém que você não conhece posta uma foto sua.

Segundo a publicação, a tecnologia de inteligência artificial também é usada por companhias como o Google, Microsoft, Twitter e outras empresas.