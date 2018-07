Rede social inicia esforço para orientar usuários sobre o uso e a publicação de informações no site

SÃO PAULO – O Facebook enviou um e-mail a todos os seus usuários falando sobre atualizações na política de uso de dados do site. Na verdade, o e-mail não noticia nenhuma grande mudança – mas, sim, faz parte de um esforço do Facebook para informar e educar os usuários sobre as políticas de privacidade do site.

Há, por exemplo, novas ferramentas para gerenciar as mensagens e ajudar o usuário a selecionar quem pode enviar mensagens para ele. Haverá, também, lembretes para orientar os usuários sobre quem pode ver exatamente cada conteúdo. Por fim, o Facebook dará dicas para gerenciar a linha do tempo – uma delas, por exemplo, diz que o usuário “pode usar ferramentas na sua linha do tempo ou o registro de atividades para excluir suas próprias publicações, ou pedir que outra pessoa exclua a publicação em que você foi marcado”.

O Facebook também propõe cruzar os dados dos usuários de sua rede com o Instagram, rede de compartilhamento de fotos adquirida recentemente.

Na verdade, a maior mudança não é como o Facebook cuida dos dados dos usuários, mas como ele comunicará isso. Foi criado um canal de comunicação com Erin Egan, diretora de privacidade do Facebook – segundo a rede, os usuários poderão enviar perguntas diretamente a ela. Além disso, Erin responderá dúvidas em chats em vídeo ao vivo.

O Facebook também mudou a maneira como discute e implementa as mudanças. Desde 2009 havia a possibilidade dos usuários votarem nas mudanças. Mas, segundo a rede, o sistema “na verdade resultou em um sistema que incentivava quantidade de comentários e não qualidade. Portanto, estamos propondo remover o componente de votação do processo em favor de um sistema que conduza a comentários e engajamentos mais significativos”.

