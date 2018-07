SÃO PAULO – O Facebook começou a avisar usuários na Europa que eles não poderão mais usar o aplicativo da rede social no iOS ou Android para enviar ou receber mensagens. De agora em diante, para utilizar as funções do chat do Facebook, estes usuários terão que recorrer ao aplicativo específico Facebook Messenger. A medida promete ser gerar controvérsia entre os participantes da rede social.

Há alguns meses, o Facebook já apontou para esta direção introduzindo uma pequena mudança em seu aplicativo principal para usuários que também tinham o Facebook Messenger instalado. A novidade então é que a aba de chat do aplicativo principal se transformou em um link que abria o aplicativo específico do Messenger. A função era opcional. Para quem não queria conversar fora do Facebook principal, bastava não instalar o app do Messenger.

Em breve, ninguém mais poderá fazer isso. No novo modelo, o Facebook terá um link na barra inferior do aplicativo que irá abrir o Messenger, tanto na versão iOS como Android.

Usuários que receberem o aviso terão duas semanas até que a obrigatoriedade do uso do Messenger entre em vigor.

A modificação isentará apenas proprietários de celulares de entrada com versões antigas do sistema Android, usuários do site do Facebook no celular ou do aplicativo de leitura Paper, lançamento recente do Facebook em alguns mercados.

Na época do anúncio do Paper, Zuckerberg deu uma pista de como se dará o desenvolvimento do Facebook em plataformas móveis daqui pra frente ao falar sobre “variedade de produtos” e a intenção de desenvolver aplicativos próprios para algumas ferramentas.