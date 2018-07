Por causa de forte procura por ações, empresa aumenta faixa de preço de sua IPO, que deve avaliá-la em US$ 100 bilhões

Ações do Facebook serão vendidas por preços entre US$ 34 e US$ 38 . FOTO: John Schults/REUTERS

NOVA YORK/SÃO FRANCISCO – A rede social Facebook aumentou a faixa de preço da maior oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Vale do Silício, para levantar mais de US$ 12 bilhões, o que pode avaliar a empresa em mais de US$ 100 bilhões.

A companhia fundada em um dormitório da universidade de Harvard por Mark Zuckerberg elevou a faixa de preço das ações para entre US$ 34 e US$ 38 por papel em resposta à forte demanda. Anteriormente, a faixa ia de US$ 28 a US$ 35, segundo informações da companhia enviadas nesta terça-feira ao órgão regulador dos mercados norte-americanos (SEC).

O aumento da estimativa de preço pode avaliar o Facebook em entre US$ 93 bilhões e US$ 104 bilhões, rivalizando com potências da internet como Amazon e superando o valor combinado de Hewlett-Packard e Dell.

No ponto médio da faixa, o Facebook pode levantar US$ 12,1 bilhões, superando o IPO do Google em 2004.

Wall Street já esperava que a rede social aumentasse a faixa de preço diante do interesse dos investidores. O Facebook pretende encerrar o período de reserva de seu IPO no final desta terça-feira, 15, dois dias antes do previsto, num sinal de que a operação atraiu forte demanda de investidores, segundo uma fonte informou à Reuters na segunda-feira.

A rede social deve divulgar o preço por ação na quinta-feira e os papéis devem começar a ser negociados na sexta-feira.

O que vem em seguida? O Facebook planeja vender 337,4 milhões de ações, ou 12,3% da companhia. A meta de aumento de capital supera de longe o IPO de outros grandes nomes da internet. O Google levantou US$ 2 bilhões em 2004, enquanto, no ano passado, o Groupon atraiu US$ 700 milhões dos investidores, e a Zynga conseguiu US$ 1 bilhão.

O IPO acontece em meio aos receios de alguns investidores de que o Facebook ainda não conseguiu uma maneira de fazer dinheiro em cima do número crescente de usuários que acessam a rede social por meio de smartphones e outros aparelhos móveis.

Executivos da companhia se reuniram com investidores em potencial em Chicago, na segunda-feira, e devem viajar a Kansas City e Denver antes de voltar à sede em Menlo Park, na Califórnia.

Uma série de bancos está subscrevendo a oferta, com Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman Sachs atuando como líderes. O Facebook vai usar o símbolo FB na Nasdaq.

/ REUTERS