Os usuários brasileiros que acessaram o Facebook hoje tiveram uma surpresa. Na home da rede social, uma caixa pergunta se você já votou.

Ao lado, um contador indica, em tempo real, quantos brasileiros usuários do Facebook já votaram. Até as 9h48 da manhã deste domingo, eram quase 20 mil. O Facebook sempre exibe a caixa ‘dia de eleição’ para os usuários de um país que está em votações.

Se você já foi às urnas, basta fazer login no seu perfil e clicar no botão ‘Já votei’ para ser incluído na contagem do Facebook. Se quiser, é possível ignorar a mensagem, clicando no link ‘fechar’.