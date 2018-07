O Facebook e a empresa de relações públicas Burson Marsteller se envolveram em uma trapalhada campanha midiática depois de acusações de que estavam tentando lançar uma operação de difamação contra o Google, cuja concorrência com a rede social tem gerado atritos cada vez mais intensos.

O Facebook confirmou nesta quinta, 12, que contratou a empresa de relações públicas Burson Marsteller para plantar notícias que gerassem uma preocupação com a privacidade sobre um serviço do Google, embora a rede social negue se trate de uma campanha contra o concorrente.

Uma reportagem do jornal USA Today publicada na segunda-feira, 9, revelou que a empresa de RP estava tentando convencer grandes empresas de comunicação, incluindo o jornal, a publicar notícias sobre a ferramenta do Gmail chamada Social Circle, que estaria violando a privacidade dos usuários nos Estados Unidos.

E nesta quinta, 12, o site The Daily Beast publicou outra reportagem revelando que o Facebook estava por trás da campanha da Burson Marsteller. A reportagem do site é assinada pelo jornalista Dan Lyons, editor de tecnologia da revista Newsweek e criador do blog Fake Steve Jobs, que fez sucesso há alguns anos se passando pelo fundador da Apple. Em comunicado, reproduzido pelo site do New York Times, o Facebook confirmou ter contratado a empresa, mas negou que se tratasse de uma campanha contra o Google.

“Nenhuma campanha de ‘difamação’ foi autorizada ou planejada”, diz o comunicado do Facebook. “Em vez disso, nós queríamos que um terceiro verificasse que as pessoas não aprovam a coleta e o uso de informações de suas contas do Facebook e de outros serviços no Google Social Circles — assim como o Facebook não aprova o uso ou coleta para este propósito. Nós contratamos a Burson-Marsteller para dar atenção a esse problema, usando informações disponíveis publicamente e que poderiam ser verificadas com independência por qualquer organização da mídia ou analista. Os problemas de privacidade são sérios e devem ser mostrados de uma forma séria e transparente.”

O The Daily Beast mostrou que a Burson Marsteller ofereceu ajuda ao blogueiro e advogado especializado em privacidade, Chris Soghoian — um conhecido crítico do Google, segundo o New York Times — , para escrever um editorial sobre o Social Circle. O serviço do Google usa as contatos dos usuários do Gmail para fornecer resultados de buscas otimizados de acordo com outras buscas realizadas por pessoas que o usuário conhece.

Soghoian disse que a Burson Marsteller estava tentando criar “tempestade em copo d’água” e que o Google não estava violando a privacidade de ninguém. Ele perguntou qual empresa estava por trás disso e a Burson não quis revelar. O advogado então publicou os e-mails trocados com um representante da empresa, que revelam a tentativa de manchar a imagem do Google.

Posição. Depois de o Facebook divulgar seu comunicado, a Burson Marsteller também confirmou ter sido contratada pela rede social nos Estados Unidos para “para lançar luz sobre informações de domínio público” e afirmou que o Facebook havia pedido sigilo.

Diz o comunicado da empresa de RP: “Não obstante a justificativa, este não é um procedimento aceito na Burson-Marsteller e contraria nossas políticas. Deveria, por essa razão, ter sido recusado. Nossa relação com os meios de comunicação é pautada por padrões estritos de transparência no que tange aos clientes, e este incidente reforça a inquestionável importância desse princípio.”

