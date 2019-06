Stephen Lam/Reuters Facebook refuta a ideia de ser quebrada em empresas menores

O Facebook rejeitou nesta segunda-feira, 24, os pedidos por um desmembramento da maior rede social do mundo e de outras grandes empresas de internet, alegando que isso não resolveria questões como privacidade, tentativas de influenciar eleições ou conteúdo nocivo.

“Só porque é difícil regular a internet não significa que os formuladores de políticas deveriam pular para a alternativa de desejar que essas empresas se afastem”, disse Nick Clegg, chefe de assuntos globais do Facebook, em discurso em Berlim, Alemanha.

O Facebook, que é dono de serviços como Instagram e WhatsApp e tem quase 2,4 bilhões de usuários mensais, está na mira dos reguladores e enfrenta pedidos de alguns funcionários do governo para punições ou para ser desmembrado à força.

“A internet precisa de competição e precisa de regulamentação... queremos trabalhar com governos e formuladores de políticas para projetar o tipo de regulamentação inteligente que promove a concorrência, incentiva a inovação e protege os consumidores”, disse Clegg.

Clegg afirmou ainda em seu discurso que o Ocidente deve se apressar para criar novas regras ou verá países como a China e a Rússia determinarem o futuro da internet.

“Se o Ocidente não se envolver com essa questão de maneira rápida e enfática, pode ocorrer que a resposta não venha de nós. As regras comuns criadas em nosso hemisfério podem se tornar o exemplo que o resto do mundo segue”, disse.