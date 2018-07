O Facebook está sendo acusado de ter removido do seu sistema dezenas de perfis de ativistas britânicos que organizavam, através da rede social, grandes protestos para o último dia 1º de Maio. Segundo uma matéria do The Guardian, grupos que reclamavam por melhores condições universitárias e trabalhistas foram atingidos. As páginas dos movimentos Chesterfield Stop the Cuts, Tower Hamlet Greens, London Student Assembly, Southwark SoS, UK Uncut e Bristol Uncut estão fora do ar desde o último final de semana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Administradores dos perfis disseram que vários dos links que enviaram nos últimos dias apareceram quebrados, afirmando que a página solicitada não havia sido achada. “Acordei hoje de manhã e descobri que grande parte dos grupos que estávamos usando para a organização do movimento haviam sido apagados. Tudo me parece muito suspeito, principalmente por causa da janela política que se abriu por causa do casamento real. Ao que parece, várias outros grupos também foram afetados”, disse Guy Aitchison, ao Guardian.

Uma porta-voz do Facebook disse que os perfis foram suspensos porque não foram registrados de maneira correta, e garantiu que a ação não foi politicamente motivada.