O Facebook está gerando lucro em ritmo mais rápido que o esperado, e provavelmente atrairá tantos investidores novos este ano que terá de começar a divulgar dados financeiros a partir de abril de 2012, de acordo com documento distribuído pelo Goldman Sachs.

Essa situação pode preparar o terreno para a bastante aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) do Facebook, em 2012, ainda que não exista garantia de que a companhia optará por vender ações simplesmente por se sentir obrigada a revelar publicamente seus números.

—-

O Facebook, maior serviço mundial de rede social, teve lucro líquido de US$ 355 milhões nos primeiros nove meses de 2010, com receita de US$ 1,2 bilhão, segundo uma fonte que recebeu os documentos que o Goldman Sachs forneceu a seus clientes.

Na quinta-feira, em Nova York, o banco distribuiu cópias do memorando de investimento privado para capitalização de US$ 1,5 bilhão no Facebook, de acordo com a fonte.

O cliente do Goldman Sachs disse ter recebido, separadamente, um balancete financeiro de seis páginas contendo informações sobre a rede social.

O documento oferece algumas das informações financeiras mais detalhadas que já circularam sobre o Facebook, que o Goldman Sachs recentemente avaliou em US$ 50 bilhões, em outra rodada de capitalização no valor de US$ 450 milhões.

“É uma avaliação alta mas não absurda, com base no vislumbre do desempenho financeiro da empresa e no crescimento que ele implica”, disse Ryan Jacob, do Jacob Internet Fund.

“Isso mostra que negócios como esse têm potencial de atingir margem operacional de 30% a 40%,” disse ele. “Eles provavelmente obtiveram lucro líquido de pelo menos 500 milhões de dólares em 2010.”

/MATTHEW GOLDSTEIN e ALEXEI ORESKOVIC (REUTERS)