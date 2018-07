SÃO PAULO – Ao anunciar seus resultados financeiros, o Facebook revelou detalhes do desempenho financeiro do WhatsApp, aplicativo móvel de mensagens instantâneas que a empresa comprou no começou do mês por US$ 22 bilhões e que tem meio bilhão de usuários.

De acordo com documentos entregues à Comissão de Valores Mobiliários ontem, o WhatsApp perdeu US$ 232,5 milhões nos primeiros seis meses de 2014, um buraco ainda maior do que o prejuízo de US$ 58,8 milhões registrado no primeiro semestre de 2013. Boa parte desse valor foi gasto em remunerações com Base em ações, usado para atrair bons profissionais para a startup.

O aplicativo conseguiu US$ 15,92 milhões em receita no primeiro semestre de 2014. Para o ano de 2013, o WhatsApp registrou receita de US$ 10,2 milhões e prejuízo líquido de US$ 138,14 milhões.

O WhatsApp atualmente não tem anúncios em seu serviço e o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, já disse que não irá correr para rentabilizar o aplicativo.

Sobre o valor pago pelo Facebook, a rede social disse que pagou US$ 2,026 bilhões pela base de usuários do aplicativo, US$ 448 milhões pela marca, US$ 288 milhões pela tecnologia e US$ 21 milhões para outros itens. Com isso, sobraram ainda US$ 15,314 bilhões referentes ao valor que o WhatsApp tem em termos de crescimento e rentabilidade potencial. / COM REUTERS