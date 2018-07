A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 16, que deverá unir recomendações via botão “Curtir” do Facebook nos resultados de busca do Bing. O usuário que estiver logado na sua conta da rede social, ao fazer uma busca verá informações de quais contatos seus no Facebook “curtiram” o link de cada resultado. O sistema funcionará também para o Bing Travel, mostrando quais dos contatos moram em cada cidade buscada.

A Microsoft, dona de 1,3% da rede social de Mark Zuckerberg, já havia anunciado no início de março a inclusão do botão “Curtir”, permitindo que usuários do buscador “curtissem” páginas. A partir desses dados, as páginas poderiam ser melhor rankeadas na lista de resultados se “curtidas” por amigos.

Abaixo dos resultados, a informação de quem “curtiu” o link; e abaixo dos locais, quem dos amigos mora ali. FOTO: Divulgação

Agora o serviço, além de mostrar abaixo dos resultados os amigos que “curtiram” as páginas, anuncia uma nova barra para o navegador que virá com o botão “curtir”, com a intenção de incentivar a prática de recomendação.

Em comunicado à imprensa, Paul Yiu, do centro de pesquisas de buscas da Microsoft, explica a mudança no sistema. “Como a gente faz decisões no mundo real? Conversando com amigos. Se eu procuro um carro, um restaurante, eu pergunto a meus amigos. Muitas questões não são decididas somente por nós, mas com nossos amigos, e agora conseguimos trazer isso para as buscas”, disse.

Segundo a nota, uma pesquisa da Microsoft mostrou que 90% das pessoas falam com amigos e familiares antes de tomar alguma decisão; e 80% posterga decisões online até que seus amigos opinem sobre o caso.

“Isso é grande — 8 em cada 10 pessoas online não terminam uma tarefa sem conversar com alguém antes”, disse Stefan Weitz, diretor do Bing. “Estamos tentando fechar essa lacuna — que chamamos de ‘decision delay’ (atraso de decisão).”

A Microsoft tenta com a medida continuar competindo com o líder Google, que anunciou em fevereiro a associação do seu sistema de buscas a redes como Twitter, Flickr e Youtube.