SÃO PAULO – Em dezembro do ano passado, o Facebook disponibilizou nos Estados Unidos uma versão beta de mensagens pagas entre usuários. Recentemente, a ferramenta começou a ser testada em outros 35 países, incluindo o Brasil, e o preço máximo por mensagem chega a US$ 15 (o equivalente a R$ 30), segundo a assessoria da empresa.

Com o recurso, o usuário tem a opção de pagar para ter uma mensagem encaminhada diretamente à caixa de entrada de alguém de quem ele não é amigo na rede social – aumentando a possibilidade de que a pessoa a veja.

Hoje, quando isso é feito, a mensagem vai para a pasta “Outros” – que muita gente nem sabe que existe.

Por estar em fase de testes, a opção aparece apenas para uma pequena parcela de usuários em cada país. Segundo a empresa, a função da cobrança é prevenir spam na caixa dos usuários, mas ainda oferecer a possibilidade de contato com desconhecidos.

O Facebook reforçou ainda que não se trata de um serviço para enviar mensagens a celebridades, uma vez que abrange qualquer usuário que não faça parte da sua lista de contatos na rede social.

No entanto, o valor da mensagem calculado por um algoritmo está relacionado ao número de seguidores do usuário em questão – logo, mais seguidores, valor maior.

Nos Estados Unidos, as faixas de preço atuais são US$ 1, US$ 5 e US$ 15. Os preços em outros países dependem de uma taxa de conversão; além disso, as escalas ainda não estão totalmente definidas. “Estamos testando opções de preço, que podem ser mais elevados para enviar mensagens a usuários com um grande número de seguidores”, afirmou a empresa.

Fazem parte dos testes os seguintes países: Austrália, Brasil, México, Coreia do Sul, Japão, Índia, Emirados Árabes, Indonésia, Áustria, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Reino Unido e Israel.

