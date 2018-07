Manifestantes continuaram a enfrentar a polícia nesta quarta-feira. FOTO: Goran Tomasevic/REUTERS

O acesso à rede social Facebook foi bloquedo no Egito em meio aos protestos contra o governo, um dia após o Twitter também ter sido bloqueado no país, afirmou um representante da Herdict Web, um centro de monitoramento da internet baseado na Universidade Harvard, nesta quarta-feira, 26.

“Confirmamos com usuários no Egito que o Facebook está bloqueado”, disse Jillian York, cordenador do Berkman Center for Internet & Society da Universidade Harvard, que supervisiona o Herdict Web, em e-mail à agência Reuters.

