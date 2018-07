No Brasil, Facebook teve 24,4 milhões de visitantes únicos em junho, enquanto o Orkut ficou com 35,68 milhões

SÃO PAULO – No mês em que o Google inaugurou o seu ambicioso projeto nas redes sociais, o Google+, a audiência do Facebook no Brasil chegou a 24,4 milhões de visitantes únicos com mais de 6 anos de idade, de acordo com os números da consultoria ComScore, divulgados ao Link. Já os usuários com mais de 15 anos somam 23,7 milhões.

No primeiro semestre, a rede de Mark Zuckerberg quase dobrou de tamanho, acumulando crescimento de 97,6% no País. O Facebook havia fechado 2010 com 12,3 milhões de visitantes únicos e, hoje, o total de pessoas que acessa o site já equivale a mais de dois terços (68,55%) da audiência do líder Orkut — que também cresceu nos primeiros seis meses do ano. Em junho, mês que antecede as férias escolares, o Orkut teve 35,68 milhões de visitantes únicos no Brasil, 9,23% a mais do que em dezembro.

Em um outro levantamento, a ComScore afirmou que a audiência do Google+ no Brasil foi 621,6 mil visitantes únicos nos 21 dias após o lançamento de testes da nova rede do Google.

Apesar do crescimento da audiência do Facebook, não há nenhum sinal de que o Orkut está perdendo popularidade. Somente de abril a junho, o Facebook ganhou mais de 5,4 milhões de visitantes únicos brasileiros. No mesmo período, o Orkut ganhou 2 milhões. Em um ano, o Facebook cresceu 192% no Brasil (tinha 8,3 milhões de usuários em junho de 2010), enquanto o Orkut cresceu 20,3% (eram 29,6 milhões há um ano).

Proporcionalmente, o Facebook cresceu com maior velocidade no Brasil do que no mundo nos últimos meses em relação aos usuários com mais 15 anos (a ComScore não divulga números mundiais de usuários com mais de 6 anos). Em janeiro, a rede social tinha 675,3 milhões de visitantes únicos somados todos os países, e em maio chegou a 713,6 milhões, um aumento de 5,6%.