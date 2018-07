A empresa dividiu os quase 9% de perfis falsos nas categorias ‘duplicados’, ‘classificados incorretamente’ e ‘indesejáveis’

FOTO: Karen Bleier/Getty

SÃO PAULO – A rede social de Zuckerberg admitiu que mais de 83.09 milhões de seus perfis não são reais, o que representa 8,7% do total – 955 milhões de perfis.

—-

O Facebook classifica o grupo em três categorias. A maior, com cerca de 46 milhões de perfis – que representam 4,8% – são de pessoas que têm mais de uma conta. Na categoria ”classificados incorretamente”, que correspondem a 2,4%, estão os perfis criados para empresas – ao invés de uma fanpage -, ou para animais de estimação, por exemplo.

Finalmente, o Facebook classifica 1,5% de seus usuários como “indesejáveis”, ou perfis criados para violar as regras da rede social, como o envio de spams.

Em março, quando o Facebook divulgou sua última estimativa sobre o número de contas falsas ou duplicadas, a proporção estava entre 5 e 6%, o que, na época, representava entre 42 e 50 milhões de perfis.

A admissão do atual número, divulgado em documento enviado ao órgão que regula o mercado financeiro dos Estados Unidos, vem em má hora para a rede de Zuckerberg. A empresa vem enfrentando pressão crescente de anunciantes, que questionam o potencial de mercado e a rentabilidade de seu modelo de negócios, medido pela quantidade de usuários que clicam em anúncios e “curtem” suas páginas.

“A maioria substancial de nossa receita vem de anúncios”, disse a companhia em um comunicado. “A perda ou redução de gastos de anunciantes no Facebook poderia prejudicar seriamente o nosso negócio”.