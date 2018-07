Rede social deve triplicar participação no setor em 2013, estima consultoria; Google lidera com metade do mercado

SÃO PAULO – O Facebook deve terminar o ano com 15,80% do mercado de publicidade móvel (via celular ou tablet) no mundo — número quase três vezes maior do que em 2012, quando a rede social teve 5,35% do mercado. A previsão foi feita pela consultoria eMarketer e divulgada nesta quarta-feira, 28. Somados todos os tipo de anúncios online, a rede social deve terminar o ano com uma receita publicitária de US$ 6,36 bilhões, ante US$ 4,28 bilhões no ano passado.

Foto: Reuters

Segundo a eMarketer, todo o mercado de anúncios em aparelhos móveis vai movimentar US$ 16,65 bilhões em 2013, 89% a mais do que no ano anterior.

Embora o Facebook tenha visto um grande crescimento neste ano, o Google ainda lidera de longe o mercado de publicidade móvel. A consultoria estima que o buscador concentrará mais da metade (53,17%) das receitas na área em 2013, pouco mais do que tinha em 2012 (52,36%), e uma renda total de US$ 38,62 bilhões com anúncios online.

Os números da eMarketer são uma revisão da previsão divulgada em junho pela consultoria, quando ela previu que o Facebook teria 12,9% do mercado de publicidade móvel em 2013. “A ênfase contínua do Facebook em lucrar com as plataformas móveis, junto da mudança dos usuários para os aparelhos móveis, está provocando um aumento significativo na sua participação no mercado de publicidade móvel”, disse a consultoria.

Além do Google e do Facebook, que lideram o setor, outras empresas como Yahoo, Microsoft, IAC e AOL também têm tido uma participação significativa no mercado.