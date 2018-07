O Facebook anunciou em uma página de seus engenheiros (Facebook Engineering) a primeira competição anual de programação e hacking. A 2011 Hacker Cup (ou Copa Hacker) terá competidores resolvendo problemas baseados em algoritmos em três rounds online, seguidos de uma grande final na sede do Facebook.

—-

O campeão receberá prêmio de US$ 5 mil, além do título de campeão mundial. Segundo e terceiro lugares receberão, respectivamente, US$ 2 mil e mil dólares. Os outros 22 participantes da grande final recebem US$ 100 pela conquista.

As inscrições começam no dia 20 deste mês, com as primeiras três etapas da disputa acontecendo ainda em janeiro de 2011 — já no dia 07/01 começa a rodada classificatória, onde serão apresentados três problemas e um prazo de 72 horas para resolver pelo menos um deles.

Os 300 hackers mais bem posicionados ao final do segundo round ganham uma camiseta exclusiva, e os 25 primeiros colocados ao final do processo terão suas despesas de viagem à Califórnia pagas pelo Facebook. A competição aceita inscrições internacionais.