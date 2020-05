Stephen Lam/Reuters Facebook deve ganhar cara nova em breve

Um novo design do Facebook para quem usa a rede social no desktop está a caminho. A empresa afirmou que, depois de quase um ano desde que Mark Zuckerberg anunciou as mudanças, o novo layout estará disponível para todos os usuários em algumas semanas.

A mudança foi mencionada pela primeira vez por Zuckerberg durante a F8, conferência para desenvolvedores do Facebook, do ano passado. Em testes desde outubro de 2019, a nova versão já foi disponibilizada para alguns usuários, mas deve demorar mais alguns dias para estar em definitivo nas telas.

No layout, a principal mudança é a simplificação dos ícones e barras de ferramentas, o que, segundo a empresa, é um recurso para facilitar a introdução do modo escuro na rede social. Os ícones principais agora ocupam a parte superior da tela, com melhor aproveitamento das laterais para outras informações de preferências ou contatos.

A mudança também poderá ser percebida na rapidez do site. De acordo com o Facebook, a página inicial terá um tempo menor de carregamento e a transição entre as telas será mais suave. Além disso, o novo modelo também vai se adaptar melhor aos diferentes formatos de janela de navegador.