Lista de assuntos mais comentados começou a ser testado com usuários do aplicativo da rede social nos Estados Unidos

SÃO PAULO – Depois de começar a reconhecer hashtags e verificar contas de famosos, o Facebook dá outro passo para entrar em um território até então só ocupado pelo Twitter e vai lançar o seu próprio Trending Topics, nome do ranking de assuntos mais comentados.

A rede social confirmou que começou a testar a função nesta quarta-feira, 7, nos Estados Unidos, com uma pequena parcela de usuários de seu aplicativo para celular. Ainda não há previsão de quando a ferramenta será lançada mundialmente.

Os Trending Topics vão aparecer no topo do feed de notícias do aplicativo do Facebook e vão destacar pessoas e assuntos que estão em alta na rede social.

Ao clicar no tópico, o usuário poderá ver o que seus amigos e desconhecidos estão comentando sobre aquele assunto.

Trata-se de mais uma iniciativa para estimular conversas em tempo real pelo Facebook. O primeiro passo nesse sentido foi o reconhecimento das hashtags, que forneceram mais informações sobre os termos mais comentados na rede social.

Outra iniciativa recente foi a possibilidade de incorporar posts publicados por seus usuários em outros sites. A incorporação reproduz conteúdo do site fora dele mantendo o formato e recursos originais.