O Facebook planeja criar uma plataforma de comentários para sites terceiros, segundo informou uma reportagem publicada nesta segunda-feira, 31, pelo site CNET. Citando fontes próximas ao assunto, a reportagem diz que a nova plataforma será lançada “muito em breve”.

—-

O sistema permitiria a grandes sites de notícias e blogs usarem o sistema do Facebook como o espaço para comentários do conteúdo publicado em suas páginas. Assim, um usuário do Facebook comentaria ao mesmo tempo no mural em seu perfil e no site ao escrever sobre um texto que encontrou em algum site ou blog.

O sistema de comentários também aceitaria o log in de usuários que tiverem contas do Twitter, do Yahoo ou do Google, segundo a reportagem.

O Mashable diz ter confirmado a informação publicada pelo CNET, e acrescentou que o sistema de comentários também teria uma ferramenta para “votar” no comentário mais relevante, algo similar ao que ocorre com os comentários no YouTube.

O comentários também seriam publicados na página do Facebook do site ou blog que usar o novo sistema.