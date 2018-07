SÃO PAULO – O Facebook anunciou nesta quinta, 17, que começou testes de um novo botão a ser utilizado para compras. O botão “Comprar” (Buy, em inglês) deve aparecer nas janelas de anúncios, veiculados no feed de notícias dos usuários e em páginas da rede social.

Segundo o comunicado, o botão permitirá que o usuário adquira o produto sem deixar a rede social.

“Construímos esse recurso com privacidade em mente, e tomamos alguns passos para tornar essa experiência de pagamento segura”, diz a nota. Entre as medidas, anunciam que informações relativas ao cartão de crédito usado nas transações não serão compartilhados com os anunciantes.

O botão, em fase de testes, está disponível para um número limitado de empresas, de porte pequeno ou médio nos Estados Unidos.

O plano de lançar um botão “comprar” já havia sido comentado pela empresa em janeiro deste ano. Na época, o botão se chamaria “Shop now” (compre agora).

O Facebook possivelmente já testava a possibilidade de um caminho fácil para adquirir produtos ou ao menos demonstrar interesse por eles desde 2012. Naquele ano, um desenvolvedor descobriu por acaso a existência de um botão “Querer” (want, em inglês).

Concorrência

Um botão “Buy now” (comprar agora) apareceu nos posts do Twitter. Segundo o Mashable, o botão apareceu exclusivamente em tweets de uma empresa chamada Fancy – da qual o cofundador do Twitter Jack Dorsey é membro do conselho –, mas nada acontecia quando clicado.