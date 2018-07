O novo recurso para videochamadas já começa a aparecer em algumas contas no Brasil

SÃO PAULO – Começa a chegar para os usuários do Facebook um botão no alto da página para estabelecer chamadas de vídeo entre contatos. Ao abrir o perfil de algum amigo, a opção “Ligar” aparece ao lado de “Mensagem”. Para concluir a ligação, deve-se baixar um software (FacebookVideoCall), através do próprio site da rede social.

Ainda não são todas as contas que conseguem visualizar o botão. A novidade está chegando aos poucos e deve estar disponível para todos os usuários em algumas semanas.

O botão tenta evidenciar o recurso de vídeo, que faz parte dos frutos da aliança entre Microsoft/Skype e Facebook. Pelo Skype, já era possível acessar a rede social (dentro do software) e, em seguida, realizar chamadas de vídeo. O mecanismo toma o caminho inverso e agora é a rede social que usa a tecnologia em seu site.

Você já tem o novo liberado na sua timeline? Conte-nos o que achou.

