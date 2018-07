Mudanças chegam quase um ano depois do lançamento da timeline na rede social

SÃO PAULO – Postagens fixas e atividades do lado esquerdo da timeline, atualizações, amigos, aplicativos e outras itens fixos do lado direito. Essas são as mudanças que o Facebook está testando com alguns usuários para alterar o design da timeline do perfil do usuário. A informação foi divulgada pelo site Inside Facebook e confirmada por uma porta-voz da empresa.

Além da morte dos posts divididos em duas colunas, as imagens divulgadas mostram que a linha do tempo que dividia as duas colunas também sumiu. A barra a direita indicando os anos permanece como um resquício do conceito original da linha do tempo.

O que você achou do novo modelo?

