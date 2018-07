O presidente da Nigéria Goodluck Jonathan durante o encontro de Segurança Nuclear nos EUA. 11/04/2010. FOTO: Evan Vucci/AP

O presidente nigeriano Goodluck Jonathan disse nesta terça-feira, 6, que as centenas de mensagens em seu perfil no Facebook ajudaram a convencê-lo a voltar atrás na suspensão da seleção nacional de futebol de competições internacionais.

Na segunda-feira Jonathan rescindiu a suspensão de dois anos imposta após o desempenho vergonhoso da equipe na Copa do Mundo. As Super Águias, como é chamado o time da Nigéria, foram eliminadas na primeira fase sem sequer obter uma vitória.

“Para Suleiman Musa, Nwanze Francis Uchenna e Ifade Udunayo Peter e as centenas de nigerianos que me enviaram seus apelos, eu ouvi as suas vozes e as de outros”, disse Jonathan.

“Agora devemos trabalhar junto para assegurar que a federação nigeriana de futebol e nossos jogadores nos orgulhem em futuros eventos”, escreveu ele no site de relacionamentos.

A presidência confirmou no fim do mês que Jonathan tinha criado um perfil no Facebook.

O líder do país mais populoso da África possui mais de 75 mil seguidores no Facebook e coloca sua visão política como “moderada”.

