Rede social foi mais acessada no País do que o Google Brasil no último final de semana

SÃO PAULO – O Facebook foi o site mais acessado no Brasil no último final de semana. Com mais de 10% das visitas no sábado, 14, e no domingo, 15, a rede social ultrapassou o Google Brasil em número de visitas. Os dados são da Experian Hitwise.

—-

O Facebook teve 10,86% das visitas no sábado e 10,98% no domingo. Os números são ligeiramente superiores aos do Google, que ficou com 10,85% e 10,55%.

Há cinco meses, o Google ganhava disparado em número de acessos. O Facebook quase dobrou sua audiência neste período – e, se a tendência permanecer, o site pode se tornar o mais visitado do País.

Competição. Gráfico mostra a audiência do Google (em verde) e do Facebook (azul) no Brasil (REPRODUÇÃO)

A primeira vez que o Facebook ultrapassou o Google foi no domingo, 1º de abril. Segundo a Experian, a audiência do Facebook cresceu 5,3% nos últimos seis meses – foi um aumento relativo de 86%. Em 19 de dezembro, o Facebook ultrapassou o Orkut pela primeira vez. A posição foi consolidada no dia 9 de janeiro deste ano.

“Os picos de participação em visitas apresentados pelo Facebook em relação aos demais sites na internet ocorrem aos fins de semana e feriados, fato que coincide com o aumento das visitas a sites da categoria de redes sociais e fóruns”, explica a Experian.