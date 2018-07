A performance financeira do Facebook é mais forte do que se imaginava. O explosivo crescimento no número de usuários e de anunciantes da rede social deram ao Facebook uma receita de Us$ 800 milhões, de acordo com duas fontes familiarizadas com a situação financeira do site.

A empresa também teve um sólido lucro líquido, na casa dos dez milhões de dólares, no último ano, disse uma das fontes consultadas pela Reuters.

O crescimento em lucro e receita demonstra como o Facebook está cada vez mais tirando dinheiro do seu serviço, com apenas 6 anos de existência, que é considerada a maior rede social do mundo, com quase meio bilhão de usuários.

Esse tipo de performance estimula o apetite de investidores entusiasmados por uma participação na empresa, apesar da insistência do Facebook de dizer que uma oferta de ações na bolsa não é uma prioridade no curto-prazo.

Criado por Mark Zuckerberg e seus amigos em um dormitório de Harvard em 2004, o Facebook é uma companhia privada e tem divulgado apenas informações limitadas sobre suas finanças.

Os resultados de 2009 são significativamente maiores do que alguns dentro do Facebook já haviam sugerido no ano passado, e também são maiores do que as estimativas de analistas.

Em julho do ano passado, o ex-membro do conselho da empresa Marc Andreessen disse à Reuters que o Facebook estava a caminho de superar uma receita de US$ 500 milhões ao fim do ano. E em setembro, o Facebook disse que o fluxo de caixa havia sido positivo, o que significava que a empresa estava gerando lucro suficiente para cobrir suas despesas.

Estimativas de diversos relatórios diziam que o Facebook teria uma receita entre US$ 550 milhões e US$ 700 milhões.

As duas fontes disserram, porém, que a receita em 2009 foi na verdade entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões.

“Eles estão jogando para baixo sua performance”, disse uma fonte, acrescentando que em 2009 a receita foi mais do que o dobro do que no ano anterior. “Não há vantagens em criar altas expectativas nas pessoas, é sempre melhor trabalhar um valor menor”.

O Facebook se negou a comentar.

(REUTERS)